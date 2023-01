Niedersachsens CDU wählt Vize-Vorsitzende

Braunschweig - Niedersachsens CDU hat drei stellvertretende Landesvorsitzende gewählt. Gitta Connemann, Lena Düpont und Reinhold Hilbers erhielten am Samstag bei einem Landesparteitag in Braunschweig eine deutliche Mehrheit. Düpont und Hilbers wurden damit in ihrem Amt bestätigt.

Die 58-jährige Connemann aus dem Bezirksverband Ostfriesland ist seit 2002 Bundestagsabgeordnete und seit 2021 Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ihr wurden auch Ambitionen auf den Landesvorsitz nachgesagt.

Die 36-jährige Düpont, Mitglied des Europäischen Parlaments, wurde ebenso wiedergewählt wie Reinhold Hilbers. Der 58-Jährige aus dem Bezirksverband Osnabrück-Emsland ist seit 2003 Landtagsabgeordneter und war zwischen 2017 und 2022 niedersächsischer Finanzminister.