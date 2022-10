Niedersachsen wählt neuen Landtag

Hannover - Knapp 6,1 Millionen Niedersachsen sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Derzeit regieren SPD und CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Stephan Weil an der Spitze. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, allerdings bevorzugt in einem Bündnis mit den Grünen, wie schon von 2013 bis 2017. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, schließt auch eine Fortsetzung der großen Koalition nicht aus.

In den jüngsten Umfragen lag die SPD knapp vor der CDU, gefolgt von den Grünen. Die AfD könnte sich auf ein zweistelliges Ergebnis verbessern, die FDP lag in Umfragen zuletzt bei 5 Prozent und muss somit um den Verbleib im Landtag in Hannover bangen. Die Linke lag knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde. Der Landtag wird für fünf Jahre gewählt.