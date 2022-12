Niederlage: Netzhoppers vergeben bessere Tabellensituation

Volleybälle liegen in einer Halle.

Hildesheim - Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga ein Absetzen vom Tabellenende verpasst. Die Mannschaft von Netzhoppers-Trainer Tomas Wasilkowski vergab im neunten Spiel bei den Grizzlys Giesen zahlreiche Möglichkeiten und fuhr mit einer 1:3 (25:23, 20:25, 28:30, 19:25)-Niederlage heim. Mit nur zwei Siegen und sechs Punkten bleiben die Brandenburger auf dem siebten und drittletzten Platz hängen und verpassten den Anschluss an den sechsten Rang.

Dabei begannen die Netzhoppers sehr konzentriert und schienen einem ungefährdeten ersten Satzgewinn entgegenzusteuern. Über 14:6 und bis zum 20:14 spielte die Mannschaft sehr souverän, um anschließend etwas einzubrechen. Giesen kam beim 21:22 bis auf einen Punkt heran, ehe sich die Netzhoppers zum 25:23 zitterten.

Ausgeglichen verlief der zweite Durchgang, in dem die Gastgeber dann erneut gegen Ende hin einen Gang zuschalteten und souverän zum Satzausgleich kamen. Der dritte Satz verlief ähnlich wie der Auftakt. Die Netzhoppers lagen mit 9:3 und 19:14 in Führung, doch Giesen holte wieder auf und sicherte sich in der Overtime mit 30:28 die 2:1-Satzführung. Der vierte Durchgang war dann eine klare Angelegenheit für die Gastgeber.