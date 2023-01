Neuer Sozialminister wird in Landesregierung berufen

Hannover - Der neue Sozialminister Andreas Philippi wird bei der Sitzung des niedersächsischen Landtags am Mittwoch (9.00 Uhr) voraussichtlich in die Landesregierung berufen. Dafür muss der Landtag allerdings seine Tagesordnung entsprechend erweitern, was als Formsache gilt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete übernahm von der bisherigen Sozialministerin Daniela Behrens, die wiederum Nachfolgerin im Innenministerium vom neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) wurde.

Bei der Landtagssitzung steht ebenfalls die Wahl eines neuen Präsidenten des Staatsgerichtshofs im Mittelpunkt. Vorgeschlagen dafür ist Wilhelm Mestwerdt, Präsident des Landesarbeitsgerichts Hannover. Der Staatsgerichtshof ist das Verfassungsgericht des Landes, er besteht aus neun Mitgliedern und neun stellvertretenden Mitgliedern.