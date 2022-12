Neuer Fahrplan in Berlin und Brandenburg tritt in Kraft

Berlin - An diesem Sonntag tritt auch in Berlin und Brandenburg ein neuer Fahrplan für den Regionalverkehr in Kraft. Er soll mehr Sitzplätze, engere Taktungen und modernere Züge für die Menschen in der Region mit sich bringen. Die meisten Veränderungen stehen auf dem Netz Elbe-Spree sowie in der Lausitz an. So verspricht der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) eine bessere Erreichbarkeit des Hauptstadtflughafens BER und des Berliner Zentrums etwa von Ludwigsfelde aus. In der Lausitz soll das Angebot laut VBB um 15 Prozent wachsen.

Deutsche Bahn und die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) haben den Fahrgästen kostenloses Wlan in den Zügen versprochen. Zudem soll sich der Mobilfunkempfang durch neuartige Fensterscheiben verbessern. Beide Unternehmen weisen zudem auf Live-Informationen über Monitore hin, die auch die Sitzplatzauslastung in den einzelnen Wagen anzeigen sollen.