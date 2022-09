Neue Spielzeit: Theaterhaus Jena startet mit „Making Plans“

Jena - Mit der Premiere des Stücks „Making Plans“ startet das Theaterhaus Jena am 29. September in die Spielzeit 2022/2023. Zudem stehen mit „Bleiben - Deutschkurs II“, „Liebe brennt wie ein nasser Lappen“, „Matilda geht auf Strecke - der Langstreckenflug“ und „Bär im Boot“ vier weitere Premieren auf dem Spielplan, wie das Theaterhaus am Montag mitteilte.

Darüber hinaus eröffne die Lange Nacht der ukrainischen Literatur die Möglichkeit, ukrainische Autoren und Schriftstellerinnen und ihre Texte zu erleben. Höhepunkt der Veranstaltung am 8. Oktober werde ein Auftritt von Serhij Zhadan sein. Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2022 tritt mit seiner Band auf.

In der Spielzeit 2022/2023 übernehmen den Angaben zufolge die Schauspielerin, Performerin und Regisseurin Lizzy Timmers und der Bühnenbildner Maarten van Otterdijk die Leitung am Theaterhaus Jena. Beide sind aus den vorangegangenen Spielzeiten als Mitglieder des niederländischen Kollektivs „Wunderbaum“ bekannt, das seit Oktober 2018 die künstlerische Leitung innehatte. Neu auf der Bühne zu sehen sein werden Linde Dercon, Nikita Buldyrski, Anna K. Seidel und Paul Wellenhof. Ebenfalls neu im Team ist die Dramaturgin Hannah Baumann.