Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen.

Dresden - Für die Beschäftigung mit einem Kulturdenkmal können sich Schulen in einem Wettbewerb um eine Prämie bewerben. Wie das Kultusministerium am Sonntag in Dresden mitteilte, stehen im Landesprogramm „Pegasus - Schulen adoptieren Denkmale“ 18 Mal 500 Euro zur Verfügung. Für Ideen zum Thema „Unesco Welterbe“ sind zusätzlich 1000 Euro ausgelobt. Mit dem Geld solle jeweils eine Projektidee unterstützt werden. Bis zum 7. Juni könnten sich Klassen, Kurse und Lerngruppen aller Schularten bewerben.