Neue Innenministerin will Sicherheitsbehörden weiter stärken

Hannover - Niedersachsens künftige Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sieht sich für ihr neues Amt gut gerüstet. „Niedersachsen ist ein sicheres Land und das soll es auch bleiben“, sagte Behrens am Freitag in Hannover. Zu den wichtigen Aufgaben zählte sie die weiterhin sichere Ankunft von Flüchtlingen und die Stärkung der Sicherheitsinstitutionen wie der Polizei. Behrens wird die erste Frau in diesem Amt in Niedersachsen sein. „Ich hoffe, dass das Innenministerium mit einer starken Frau umgehen kann“, sagte sie.

Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass die bisherige Gesundheitsministerin neue Innenministerin werden soll. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi (SPD) soll wiederum Nachfolger von Behrens im Gesundheitsressort werden. Ein Umbau war nötig, nachdem Kanzler Olaf Scholz (SPD) Boris Pistorius (SPD) für die zurückgetretene Christine Lambrecht (SPD) als Verteidigungsminister ins Bundeskabinett nach Berlin holte.