Oldenburg - In Oldenburg ist eine Frühförderstelle für hörgeschädigte Kinder im Vorschulalter eingerichtet worden. Als erste in Niedersachsen nahm die Interdisziplinäre Frühförderstelle Hören (IFF Hören) am Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Oldenburg am Montag ihre Arbeit auf. „Kleine Kinder benötigen eine besondere Form von Förderung und Behandlung. Mit der IFF Hören haben die betroffenen Familien jetzt eine zentrale und vor allem hoch qualifizierte Anlaufstelle“, sagte Sozialminister Andreas Philippi. Die individuelle Unterstützung ebne den Weg für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, betonte der SPD-Politiker. Ziel der Förderung ist eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung durch gezielte Förder- und Behandlungsmaßnahmen auszugleichen.

Kinder mit einer Hörschädigung stehen einer besonders hohen Kommunikationsbarriere gegenüber. Sie benötigen intensive Förder- und Behandlungsangebote von unterschiedlichen Leistungsträgern, damit die kommunikativen Kompetenzen entwickelt werden können, wie es in einer Mitteilung weiter hieß. Für betroffene Eltern und Familienangehörige ist nach der Diagnose oft nicht bekannt, welche Stellen Beratung anbieten. In der IFF Hören arbeiten Fachkräfte aus den unterschiedlichsten pädagogischen, medizinischen und therapeutischen Disziplinen zusammen.