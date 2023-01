Bremen - Werder Bremens dänischer Neuzugang Jens Stage erhält im Bundesliga-Nordduell mit dem VfL Wolfsburg mal wieder eine Chance in der Anfangsformation. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler profitiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von den Ausfällen der beiden Stammspieler Leonardo Bittencourt und Romano Schmid. Stage war vor dieser Saison als teuerster Neuzugang des Sommers für vier Millionen Euro vom FC Kopenhagen zu Werder gewechselt, überzeugte dort bislang aber noch nicht. Zuletzt stand er am 22. Oktober beim 0:2 beim SC Freiburg in der Bremer Startelf.