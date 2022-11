Neue Ansprechstelle für Betroffene von Gewalt im Sport

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Sportministerin Tamara Zieschang sieht in einer neuen von Bund und Ländern getragenen Ansprechstelle für Betroffene von Gewalt im Sport einen wichtigen Schritt, um solche Fälle offen anzugehen. „Gerade weil der Vereinssport eine so wichtige gesellschaftliche Funktion hat, kommt es darauf an, achtsam zu sein“, erklärte die CDU-Politikerin am Freitag. „Fälle von Gewalt müssen aufgedeckt werden, und Betroffene dürfen sich nicht hilflos und allein gelassen fühlen.“ Erschreckende Fälle von psychischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt gebe es nicht nur im Spitzen-, sondern auch im Breitensport.

Die neue Ansprechstelle Safe Sport biete völlig unabhängig vom organisierten Sport Hilfe und Beratung. Bund und Länder gründeten am Rande der Sportministerkonferenz in Mainz den Trägerverein für die neue Ansprechstelle. Sie soll von Anfang 2023 an psychologische und juristische Erstberatung für Sportlerinnen und Sportler anbieten, die Opfer von psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt geworden sind, wie das Innenministerium mitteilte. Darauf aufbauend solle ein Zentrum Safe Sport entstehen. Bund und Länder finanzierten die Ansprechstelle gemeinsam.