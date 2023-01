Neue Äbtissin im Kloster Lüne: Offenheit bewahren

Im Kloster Lüne steht ein Wechsel der Leitung bevor: Am Sonntag übernimmt Amélie Gräfin zu Dohna die Amtsgeschäfte der Äbtissin. Die 60-Jährige wird das Leben in dem evangelischen Frauenkonvent leiten.

Lüneburg - Im Kloster Lüne übergibt die Äbtissin Reinhild Freifrau von der Goltz die Leitung am Sonntag an Amélie Gräfin zu Dohna. Die 74-Jährige stand dem Frauenkonvent 15 Jahre lang vor. Neun Konventualinnen leben in dem Kloster, das im vergangenen Jahr sein 850 Jahre altes Bestehen feierte und in den vergangenen Jahren für Offenheit und Gastfreundschaft stand. Neben Ausstellungen und Führungen wurden in den historischen Gemäuern sogar Folgen der ARD-Telenova „Rote Rosen“ gedreht.

Gräfin zu Dohna ist die 47. Vorsteherin des Klosters Lüne. „Es ist eine große Veränderung für mich, im Grunde ein neuer Beruf“, sagt die Theologin, die zuletzt Pastorin am Dom zu Bardowick war. Die Konventualinnen wählten sie im Juni 2022 zur neuen Äbtissin. Die 60-Jährige möchte für das Kloster Lüne den geistlichen Schwerpunkt ausbauen. Bereits in der Zeit ihres Vikariates war sie in der Kirchengemeinde Embsen, Kirchenkreis Lüneburg, tätig.

Freifrau von der Goltz wird sich zwar zurückziehen, aber im Konvent bleiben. Die Mutter von vier Kindern blickt positiv auf die Zeit ihrer Leitung zurück: „Ich hatte eigentlich zwei Leben, ein Familienleben bis mein Mann starb und dann die Zeit hier, die ich nicht missen möchte“. Sehr viele Begegnungen im Kloster seien besonders gewesen. „Es gibt so vieles, was ich sonst nicht erlebt hätte“, betont sie.

Die historische Anlage mit ihren Kunstschätzen ist zwischen dem 1. April und dem 15. Oktober zur Besichtigung geöffnet. Nach der Corona-Zeit hätten viele ehrenamtlichen Helfer ihre Tätigkeit beendet. Für Führungen sucht das Kloster noch nach Unterstützung.