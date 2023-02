Bestensee - Die Netzhoppers KW-Bestensee sind mit einer Heimniederlage in die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga gestartet. Der als eine Art Neuanfang gedachte Auftakt ging gegen die Grizzlys Giesen am Samstag mit 0:3 (20:25, 22:25, 18:25) in der Landkost Arena verloren. In der Runde der Plätze fünf bis neun sind noch die Volleys Herrsching, der TSV Haching München und der VC Olympia Berlin vertreten.

Die Grizzlys, die in der Hauptrunde als Tabellenfünfter 18 Punkte mehr als die Brandenburger gesammelt hatten, agierten im ersten Satz in den entscheidenden Momenten cleverer und profitierten zudem von zahlreichen Aufschlagfehlern der Gastgeber. Der zweite Durchgang schien beim 8:4 für die Gäste eine sichere Sache zu werden, ehe die Netzhoppers mit fünf Punkten in Folge mit 9:8 in Führung gingen und erst in der Schlussphase des Satzes die Niedersachsen ziehen ließen.

Auch zum Auftakt des dritten Satzes schien der klare Gäste-Sieg eine sichere Sache zu sein. Doch das Team von Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski kam nach einem 5:11 auf 11:15 heran, beim 13:20 war aber eine Vorentscheidung gefallen.