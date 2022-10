Dresden - Direkt vor dem Hauptgebäude der Polizei in Dresden haben drei Männer Nazi-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Die 33 bis 37 Jahre alten Männer seien bei dem Vorfall am Freitagabend stark betrunken gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer habe zudem versucht, die einschreitenden Polizisten zu schlagen. Alle drei seien in Gewahrsam genommen worden.