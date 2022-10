Nationalpark Harz: Linke greift Forstminister an

Magdeburg - In der Debatte um die Konsequenzen aus den Waldbränden im Harz hat Sachsen-Anhalts Fraktion Die Linke Forstminister Sven Schulze (CDU) scharf attackiert. Es sei erschreckend und unverständlich, dass der Minister den gemeinsamen Nationalpark mit dem Land Niedersachsen in Frage gestellt habe, sagte Umweltpolitiker Hendrik Lange am Mittwoch in einer Aktuellen Debatte im Landtag von Sachsen-Anhalt. „Er hat mit dieser Hauruckaktion gezeigt, dass er vom Forst, von Wirtschaft und sogar vom Tourismus wenig Ahnung hat.“ Eine Entschuldigung wäre angebracht, so Lange.

Schulze hatte im September Zweifel am Modell eines gemeinsamen Nationalparks Harz mit dem Land Niedersachsen geäußert. Wenn man keine gemeinsamen Lösungen finde, müsse man den Nationalpark grundsätzlich in Frage stellen, sagte der CDU-Politiker. Er wolle das nicht, so Schulze. Doch das Totholz stelle eine „Riesengefahr“ dar.

Am Mittwoch bekannte sich Schulze klar zum Nationalpark. „Mir geht es um - und das möchte ich betonen - den Erhalt des Nationalparks“, sagte der Minister. Wichtig sei, diesen zukunftsfähig zu machen.