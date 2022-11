Närrischer Frohsinn: Karnevalssaison beginnt

Erfurt/Wasungen - In Thüringen übernehmen die Narren wieder das Zepter. Die fünfte Jahreszeit beginnt an diesem Freitag pünktlich um 11.11 Uhr vielerorts mit närrischen Schlüsselübernahmen, den ersten kleineren Faschingsumzügen und Karnevalssitzungen. In Erfurt wird traditionell eine närrische Ratssitzung auf dem Fischmarkt abgehalten. Auch in anderen Städten wie Arnstadt, Jena und Weimar wird mit dem Sturm auf die Rathäuser in die neue Saison gestartet.

In Wasungen, dem Ort mit der längsten verbrieften Faschingstradition im Freistaat, steht am 11.11. die Narrentaufe des karnevalistischen Nachwuchses an. Der Wasunger Carneval Club hat die 487. Saison unter das Motto „Mie könne`s ümmer nooch“ („Wir können`s immer noch“) gestellt. Nach zweijährigen coronabedingten Einschränkungen freuen sich die Thüringer Karnevalsvereine wieder auf volle Säle und ausgelassenes Schunkeln.