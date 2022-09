Nachwuchskunstpreis des Landes MV an Karolin Schwab

Plüschow - Der Nachwuchskunstpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an die in Berlin lebende Installationskünstlerin Karolin Schwab. Die Auszeichnung wird am Samstag während der Eröffnung der Ausstellung „Hier & Jetzt“ im Künstlerhaus Schloss Plüschow (Landkreis Nordwestmecklenburg) von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) übergeben, wie das Künstlerhaus am Donnerstag mitteilte. Das Preisgeld beträgt demnach 5000 Euro. Außerdem gebe es 3000 Euro für die Finanzierung eines Werkkatalogs.

Karolin Schwab wurde den Angaben zufolge 1987 in Stralsund geboren. Sie studierte Bildende Kunst in Greifswald, London und zuletzt von 2014 bis 2016 in Berlin bei Ai Weiwei. In Plüschow zeigt sie ein Mobile aus Spiegeln, wie es hieß.

Die weiteren Nominierten für den Preis waren den Angaben zufolge Sarah Fischer, Vincent Heppner, Johanna Herrmann, Christoph Knitter und Sten Niklas Washausen. Die Auswahl der Preisträgerin traf eine Jury.

Der Nachwuchskunstpreis für Bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern wird seit 2016 alle zwei Jahre vergeben. Er richtet sich an Nachwuchskünstlerinnen und -künstler, die einen Bezug zum Land MV haben und nicht älter als 35 Jahre sind. Ziel ist den Angaben zufolge die Professionalisierung und Sichtbarmachung der jungen Kunstszene.