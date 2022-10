Nächste Schlappe für Turbine: 0:5 gegen SC Freiburg

Potsdam - Turbine Potsdam konnte auch am sechsten Spieltag seinen Negativlauf in der Frauen-Bundesliga nicht beenden. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg setzte es am Sonntag vor 1265 Besuchern im Karl-Liebknecht-Stadion mit einem klaren 0:5 (0:0) die fünfte Niederlage in Serie. Mit nur einem Zähler bleiben die Brandenburgerinnen Tabellenschlusslicht.

Potsdams Trainer Sebastian Middeke veränderte sein von Ausfällen geplagtes Team im Vergleich zur Niederlage in Meppen am vergangenen Spieltag auf drei Positionen. Für Meister, Hahn und Barrett rückten Adrienne Jordan, Noa Selimhodzic und Laura Radke in die Startelf. Turbine war in der ersten Halbzeit um eine offensive Spielgestaltung bemüht, doch vieles blieb Stückwerk. Torgefahr ging nur äußerst selten von den Gastgeberinnen aus. Wie schon im bisherigen Saisonverlauf zu verzeichnen, klafften dafür in der Abwehr große Lücken, in welche die Freiburgerinnen immer wieder stachen. Zweimal verpasste Hasret Kayikci die Führung für die Gäste nur knapp. So ging es torlos in die Pause.

Kurz nach Wiederbeginn folgte doch die Ernüchterung für die Turbinen. Ein von halbrechts aus 30 Metern vors Tor geschlagener Freistoß der Freiburgerin Jana Vojtekova ging vorbei an allen Spielerinnen an Vanessa Fischer vorbei ins Potsdamer Tor (52. Minute). Im Anschluss drückte Turbine, Freiburg konterte zweimal innerhalb einer Minute durch Chiara Bouziane (67.) und Giovanna Hoffmann (68.) zum 0:3 eiskalt. Damit war die fünfte Potsdamer Saisonpleite schon besiegelt. In der Schlussphase ergaben sich die Gastgeberinnen ihrem Schicksal. So schraubten Cora Zicai (80.) und Judith Steinert (88.) das Ergebnis in aus Turbine-Sicht in eine deprimierende Höhe.