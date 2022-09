Nachfrage nach Energieberatung in Sachsen-Anhalt steigt

Halle - Die Nachfrage nach Angeboten zur Energieberatung ist bei der Landesenergieagentur (Lena) in Sachsen-Anhalt stark gestiegen. Die Behörde biete Informationsangebote unterschiedlicher Art wie Orientierungsberatungen für Verbraucher, Kommunen und Unternehmen an, sagte Geschäftsführer Marko Mühstein. Bereits seit Herbst 2021 sei die Nachfrage deutlich gestiegen. „Die Anzahl der Orientierungsberatungen für Kommunen ist bei uns um etwa den Faktor 2,5 gestiegen, für Unternehmen um den Faktor 3 und für private Verbraucher um den Faktor 5“, so Mühlstein.

Gefragt werde vor allem nach Informationen über die Förderung von erneuerbaren Energien, über Technologien zur Nutzung der Erneuerbaren für Strom und Wärme sowie über gesetzliche Regelungen und Kontakte zu Energieberatern, sagte Mühlstein. „Kommunen unterstützen wir bei der Fördermittelbeantragung mit unserem neuen Antragservice.“ Derzeit würden dort über 30 Fördermittelanträge von Kommunen mit einem Fördervolumen von etwa fünf Millionen Euro begleitet.

Seit Anfang September wird bei der Lena eine Servicestelle Erneuerbare Energien aufgebaut. Sie werde wie in Thüringen und Sachsen eine „Kümmererfunktion“ übernehmen, um größere Projekte zu begleiten, sagte Mühlstein. „Die regionale Wertschöpfung, aber auch der Gedanke der Bürgerenergie spielen hierbei eine wichtige Rolle.“