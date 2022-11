Nach Verfassungsgerichtsurteil mehr Tempo bei Windrädern

Erfurt - Thüringens Regierung will am Dienstag (13.00 Uhr) über die Konsequenzen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts für den Ausbau der Windkraft informieren. Deutschlands höchste Richter hatten kürzlich das im Thüringer Waldgesetz verankerte Verbot von Windkraftanlagen im Wald kassiert. Es war vor allem auf Drängen der CDU festgeschrieben worden. Fachleute erwarten nun, dass der zuletzt schleppende Bau von Windrädern an Tempo gewinnt, weil mehr Standorte ausgewiesen werden könnten. Dazu sowie zum Entwurf des künftigen Landesentwicklungsprogramms wollen nach der Kabinettssitzung in Erfurt Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) und Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) Stellung nehmen.