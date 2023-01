Hannover - Rund zwei Wochen nachdem ein 89 Jahre alter Mann von einer Autofahrerin auf einem Supermarktparkplatz in Seelze (Region Hannover) angefahren worden ist, ist er seinen Verletzungen erlegen. Der Mann starb am Samstag im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall erlitt der Mann unter anderem eine Platzwunde am Kopf.