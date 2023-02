Leipzig - Die Null stand, das Energielevel war trotz Doppelbelastung durch den DFB-Pokal enorm hoch und die Serie von 18 ungeschlagenen Spielen hat gehalten. RB Leipzig kann voller Zuversicht ins Spitzenspiel mit dem 1. FC Union Berlin an diesem Samstag (18.30 Uhr) gehen. Cheftrainer Marco Rose will zwar nicht mehr über den nun eingestellten Rekord von Ralf Rangnick reden, eher sind ihm die Inhalte und Entwicklungen wichtig. Nach dem Auftritt beim torlosen Remis in Köln lassen sich vier Lehren ziehen.