Nach tödlichem Unfall im Baumarkt: Ermittlungen dauern an

Garbsen - Nach dem tödlichen Unglück in einem Baumarkt in Garbsen bei Hannover steht die Polizei noch am Anfang ihrer Ermittlungen. Die Hintergründe müssten weiter geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ein einjähriges Kind war am Samstag in einem Baumarkt durch einen voll beladenen Einkaufswagen tödlich verletzt worden, als dieser aus bislang unbekannten Gründen umkippte. Ob der Leichnam des Kindes obduziert wird, hatte die zuständige Staatsanwaltschaft zunächst noch nicht entschieden, wie eine Sprecherin sagte.