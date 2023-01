Halberstadt - Nach dem großflächigen Stromausfall im Landkreis Harz ist die Versorgungslage nach Angaben des Netzbetreibers Avacon aktuell stabil. Das teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit. Es würden derzeit Reparaturarbeiten an einem gerissenen Erdseil durchgeführt. Wenn es das Wetter zulasse, soll zudem ein Hubschrauber das Netz abfliegen. „Es ist weiterhin mit Orkanböen zu rechnen, wodurch die Arbeiten verzögert werden könnten.“

Im Landkreis Harz war der Strom in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Stunden ausgefallen. Betroffen waren Zehntausende Haushalte, unter anderem in den Städten Halberstadt, Blankenburg, Wernigerode und anderen Gemeinden. Ursache waren laut dem Netzbetreiber Eisregen und damit verbundene Beschädigungen im Stromnetz. Auch am Montag kam es tagsüber noch zu Störungen. Nach Angaben des Landkreises Harz hatte ein witterungsbedingter Riss einer Leitung vor dem Umspannwerk in Hüttenrode am Sonntag kurz nach 22.00 Uhr den großflächigen Stromausfall verursacht.