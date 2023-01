Entsorgung

Spielzeug auf den Wertstoffhof: Pilotprojekt in Oberfranken

Wohin mit der kaputten Puppe? Was ist mit der in Einzelteilen zerfallenen Ritterburg? Und dem Spielzeug-Auto, dem die Räder abgefallen sind? Bislang fehlen Recycling-Lösungen für Spielwaren. Ein Projekt in Oberfranken könnte das ändern.