Nach Flucht vor der Polizei mit Drogen im Gebüsch entdeckt

Oschersleben - In Oschersleben (Landkreis Börde) ist ein Fahrradfahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und später samt Drogen in einem Gebüsch entdeckt worden. Die Beamten hatten den Mann in der Nacht zum Sonntag kontrollieren wollen, weil er ohne Licht unterwegs war, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Der Radfahrer ergriff die Flucht, stieg später vom Rad ab und lief zu Fuß weiter. Die Beamten fanden ihn in einem Gebüsch.

Der Mann gab zu, Drogen konsumiert zu haben. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis und Amphetamine, Verpackungsmaterialien und einen sogenannten Polenböller. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Sprengstoffgesetz ermittelt.