Nach Bombendrohung Anklage gegen 50-Jährigen erhoben

Hildesheim - Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat nach Bombendrohungen gegen das Hildesheimer Justizzentrum und einen Betreuungsverein Anklage gegen einen 50-Jährigen erhoben. Der Mann aus Harsum habe sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Freitag. Angeklagt wurde der Harsumer demnach im Fall der Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Betreuungsvereins wegen Bedrohung. Die E-Mail-Drohung eines Anschlags gegen das Justizzentrum, die einen „umfangreichen Einsatz“ nach sich zog, werteten die Ankläger als Störung des öffentlichen Friedens. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet

Neben den beiden Bombendrohungen vom vergangenen März stand der 50-Jährige auch unter Verdacht, für einen Gullydeckel-Wurf auf der Autobahn 7 im August verantwortlich zu sein. Bei der Attacke hatte einer der Gullydeckel ein fahrendes Auto getroffen und die Windschutzscheibe durchschlagen. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, seine 43 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich. Der Harsumer saß zunächst in Untersuchungshaft, weil aber kein dringender Tatverdacht mehr besteht, kam er auf freien Fuß. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, wie die Sprecherin sagte.

Dem Zeitungsbericht zufolge hatten Beschäftigte des Betreuungsvereins nach der Bombendrohung die Stimme des Mannes identifiziert. Nach der Drohung gegen das Amtsgericht Hildesheim räumte die Polizei das Gebäude und suchte mit Spürhunden nach Sprengstoff. Es wurde aber nichts gefunden.