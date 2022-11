Nach Axtangriff auf Kind: Polizei sucht weiter nach Täter

Goslar - Die Polizei sucht weiter nach einem unbekannten Täter, der ein Kind mit einer Holzaxt angegriffen haben soll. „Wir hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Unbekannte griff demnach am Montag das fünf Jahre alte Kind unvermittelt an, das mit seiner Mutter unterwegs war.

Das Kind hatte am Kopf eine Platzwunde und leichte Schürfwunden. Es gehe ihm inzwischen den Umständen entsprechend gut, sagte der Sprecher. Der Verdächtige soll schwarze Kleidung und eine weiße, sogenannte Scream-Maske getragen haben. Er wird auf 180 bis 190 Zentimeter Größe geschätzt.