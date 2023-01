Mutter und Tochter überschlagen sich in Auto bei Menslage

Menslage - Eine Autofahrerin und ihre Tochter sind bei einem Unfall bei Menslage (Landkreis Osnabrück) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch kamen die beiden am Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug auf einer Landstraße von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete in einem Graben. Die Frau und ihre Tochter konnten sich eigenständig befreien und kamen anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Was den Unfall am Dienstagabend verursachte, war zunächst unklar. Von der Polizei hieß es, es sei nicht auszuschließen, dass Nässe auf der Fahrbahn eine Rolle gespielt habe.