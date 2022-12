Mutter sperrt versehentlich ihr Kleinkind in Auto ein

Erfurt - Ein Kleinkind ist in Erfurt aus einem verriegelten Auto befreit worden, nachdem seine Mutter es versehentlich darin eingesperrt hatte. Der 34-Jährigen war am Mittwochvormittag der Schlüssel in den Wagen gefallen, als sie das einjährige Mädchen ins Auto setzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde durch den Fall die Zentralverriegelung ausgelöst. Die Mutter bekam davon nichts mit und schloss die Tür. Ein Herankommen an das Kind sei danach unmöglich gewesen. Die Frau alarmierte die Polizei. Mithilfe eines Abschleppunternehmens konnte der Wagen etwa 45 Minuten später geöffnet werden. Das kleine Mädchen war wohlauf und konnte der Mutter übergeben werden, wie es hieß.