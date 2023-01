Weyhe - Mehrere Anwohner haben die Polizei in Weyhe (Landkreis Diepholz) über eine mögliche Wolfssichtung informiert. Nach Angaben der Beamten wurde das Tier am Samstagnachmittag in unterschiedlichen Teilen der Gemeinde gesehen. Ein Handyfoto untermauere die Angaben. Anschließend könnte das Tier in Richtung Syke weitergelaufen sein. Hinweise auf mögliche gefährliche Situationen oder Schäden gab es laut Polizei nicht.