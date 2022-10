Mutmaßlicher Täter meldet sich nach Bilder-Veröffentlichung

Berlin - Ein gesuchter Tatverdächtiger, der eine Frau rassistisch beleidigt und geschlagen haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Diese hatte kurz vorher Bilder aus einer Videoüberwachung veröffentlicht. Der 31-jährige Tatverdächtige habe sich auf diesen Bildern erkannt und über seinen Rechtsbeistand am Freitag bei den Ermittlern gemeldet, teilte die Polizei mit. Er müsse sich nun wegen Verdachts der rassistischen Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Der nunmehr identifizierte Mann wird verdächtigt, am 23. März 2021 in einem Zug der U-Bahn-Linie 6 in Richtung Alt-Tegel zwischen den Bahnhöfen Leopoldplatz und Kurt-Schumacher-Platz eine Frau zunächst rassistisch beleidigt zu haben. Dann soll er ihr zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach der Tat sei er geflüchtet. Rund 19 Monate später hatte die Polizei am Freitag Bilder aus der Videoüberwachung veröffentlicht, die den Mann zeigten.