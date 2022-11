Musikhochschule: Bessere Bezahlung für Lehrer gefordert

Dresden - Die Linke hat im Landtag eine Initiative zur besseren Bezahlung von Lehrbeauftragten an Sachsens Musik- und Kunsthochschulen gestartet. Viele Dozenten arbeiteten freischaffend, ihre Arbeit werde aber nicht angemessen honoriert, kritisierte der Kulturpolitiker Franz Sodann am Sonntag. So werde nur die gehaltene Unterrichtseinheit bezahlt, nicht aber die Vor- und Nachbereitungszeit. Die Linke fordert in einem Antrag eine Anhebung der Vergütungen auf vorerst mindestens 75 Euro pro Unterrichtsstunde.