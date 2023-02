Dresden - Die Musikfestspiele machen Dresden auch in diesem Jahr zur „Klingenden Stadt“ und suchen dafür noch Mitstreiter. Bei dem gleichnamigen Vorhaben geben Hobby- und Laienmusiker den Ton an und dürfen genau wie Tanzensembles ihr Können zeigen. „Das beliebte Mitmachprojekt kennt keine Genregrenzen und richtet sich an alle, die es sich zutrauen, ein kurzes Programm vor Laufpublikum zu gestalten“, teilten die Festspiele am Dienstag mit. Auch kleine und große Künstler von außerhalb Dresdens sind willkommen.

„Egal, ob Chor, Bigband, Musikschulensemble oder Solist, ob Klassik, Jazz, Tanz oder Popmusik – Ziel ist es, Dresden einen Nachmittag lang in allen Winkeln zum Klingen zu bringen und zu zeigen, wie musikalisch die Stadt außerhalb der großen Konzertsäle ist“, hieß es. Passanten könnten dabei vom Albertinum über den Schlossplatz bis zum Goldenen Reiter überall kleine kostenfreie Straßenkonzerte erleben und Dresdens musikalische Vielfalt kennenlernen.

Für zahlreiche Musiker und Ensembles hat die „Klingende Stadt“ seit 2016 längst einen festen Platz in ihrem Konzertkalender. Nach Angaben der Musikfestspiele werden es jedes Jahr mehr. Das bisher am weitesten gereiste Ensemble waren die Alphornbläser „Klangholz“ aus dem Bayrischen Auerbach, die sich 2022 zur Freude des Publikums auf der Brühlschen Terrasse spielten. Die 46. Dresdner Musikfestspiele finden vom 18. Mai bis 18. Juni statt.