Musik und Rituale: Schauspielerin Hanna Plaß mit neuer EP

Berlin - Schauspielerin Hanna Plaß („Faking Hitler“) hat eine Musik-EP eingespielt und den Hörern höchstpersönlich jede Menge Zubehör zur Musik in ein Paket gepackt. Dazu zählen ein Spiegel, ein Seifenblasen-Set, ein alter Teller und eine Kerze. Eine Schallplatte sucht man vergebens, zur Musik führt ein eingeklebter QR-Code zum digitalen Einlesen - „Ritual Records“ nennt sie das Ganze. „Es ist ein Versuch, die digitale Welt mit der analogen Erlebniswelt zu verbinden. Ich habe schon oft versucht, mir zu erklären, warum ich auf diese Idee gekommen bin und das alles gebastelt habe.“ Die 500 Kartons zu packen, habe sie „viele, viele, viele“ Stunden gekostet.

„Man bricht das Siegel mit der Anleitung, öffnet die Box und scannt den QR-Code“, erläuterte die 33-Jährige der dpa. „Dann kann man die Musik streamen oder herunterladen. Und es gibt Anleitungsvideos für die Rituale. Dann sucht man sich eins aus. Zum Beispiel: Persönlicher Überfluss, Loslassen oder den Moment leben. Oder ich will heute meinen Schatten kennenlernen. Dann zündest Du die dazugehörige Kerze an, machst die Musik an und schaust, was Dein Schatten so macht. Oder Du sagst: Ich muss den Moment genießen. Dann pustest Du die dazugehörigen Seifenblasen und atmest einmal tief durch.“

Es seien sehr unterschiedliche Songs auf der kürlich veröffentlichten EP, erläuterte die Berlinerin. „Eine Freundin sagte: Es ist ein bisschen, als würde man einen MP3-Player aus den 2000er Jahren in einer Sofaritze wiederfinden, mit allen alten Lieblings-Tracks drauf.“

Plaß trat bereits in mehreren TV-Rollen auf, darunter die Comedy „Think Big!“ (Sat.1) und die Dramaserie „8 Zeugen“ (RTL+). Bald ist die 33-Jährige in der Reihe „Unsere wunderbaren Jahre“ zu sehen. Seit dem Jahr 2005 hat sich auch schon mehrere Platten veröffentlicht.