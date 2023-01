Mushidi vor Rückkehr in den MBC-Kader

Weißenfels - Kostja Mushidi steht nach seiner Sprunggelenksverletzung vor einer Rückkehr in den Kader des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC. Der 24-Jährige musste zuletzt zwei Spiele pausieren, soll am Mittwoch (19.00 Uhr) mit zum Spiel bei der BG Göttingen reisen. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der MBC hatte am Freitag mit einem Sieg gegen Ludwigsburg überrascht, will die Leistung mit einem weiteren Erfolg bestätigen.

„Wir wollen 2023 dort weitermachen, wo wir 2022 aufgehört haben. Unsere Verteidigung hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter verbessert“, sagte Trainer Igor Jovovic. Ludwigsburg kam gegen Weißenfels auf lediglich 66 Punkte. Im Schnitt lassen die Wölfe pro Spiel 83,3 Punkte zu, was einer enormen Verbesserung gegenüber der Anfangsphase der Saison entspricht.