Mülleimer im Vogtland gesprengt: Trümmerteile fliegen herum

Neustadt/Vogtland - Ein Müllereimer ist in der Nacht zum Sonntag in Neustadt (Vogtlandkreis) gesprengt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau schreckte Anwohner kurz nach Mitternacht ein lauter Knall aus dem Schlaf. Am Morgen sei dann festgestellt worden, dass das Behältnis explodiert und die Trümmerteile bis zu 50 Meter weit geflogen waren. Die Polizei geht von Vorsatz aus und sprach von „rücksichtslosen Tätern“. Unklar ist, womit eine so große Sprengwirkung erzielt wurde, da keine Rückstände gefunden wurden, wie ein Sprecher sagte. Mögliche Zeugen sind gebeten, sich beim Polizeirevier in Auerbach-Klingenthal zu melden.