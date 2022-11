Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Kirchrinteln - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Verden gestorben. Der 60 Jahre alte Mann stieß am Morgen beim Überholen mehrerer Fahrzeuge mit einem ausscherenden Auto zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach auf der Landstraße 160 in der Gemeinde Kirchrinteln.

Die 56 Jahre alte Autofahrerin wollte den Angaben nach ihrerseits einen abbiegenden Bus überholen und übersah dabei den von hinten herannahenden Motorradfahrer, der nach dem Zusammenstoß gegen ein Verkehrsschild prallte. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden voll gesperrt.