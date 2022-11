Mordversuch: Paar soll Bremsschläuche durchtrennt haben

Lüneburg - Ein junges Paar muss sich von heute an vor dem Landgericht in Lüneburg verantworten, weil es im Juli 2021 in Lüder im Landkreis Uelzen die hinteren Bremsschläuche eines Autos durchgeschnitten haben soll. Dabei sollen die heute 20 und 22 Jahre alten Angeklagten bewusst das Risiko in Kauf genommen haben, dass das Paar, dem der Wagen gehörte, einen schweren Verkehrsunfall erleidet. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.

Durch Zufall wurden die Angeklagten entdeckt. Beim Fluchtversuch soll der 22 Jahre alte Angeklagte einem Opfer mit einem Messer schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt haben. Bei dem Verletzten soll es sich um den Ex-Stiefvater der angeklagten 20-jährigen Frau handeln. Es sind fünf Verhandlungstage angesetzt.