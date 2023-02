Verden - Gegen einen Mann, der eine frühere Partnerin umgebracht haben soll, beginnt am Mittwoch (11.00 Uhr) ein Prozess wegen Mordes am Landgericht Verden. Die Tat soll sich im August des vergangenen Jahres ereignet haben. Laut einer Mitteilung des Gerichts griff der 1987 geborene Mann, der die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, die Frau in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) mit einem Messer an und verletzte sie tödlich. Die Frau soll 20 Stiche erlitten haben. Sie starb am Ort des Geschehens. Das Landgericht hat Verhandlungstermine bis Ende Mai angesetzt. (Az: Az. 1 Ks 108/22).