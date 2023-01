Mord an Ehefrau und Angriff auf Polizisten: Urteil erwartet

Hannover - Im Mordprozess gegen einen 62-Jährigen aus Hannover, der seine Ehefrau erstochen und einen Polizisten attackiert haben soll, wird am Freitag (10.00) das Urteil erwartet. Laut Anklage soll er im Juni 2022 in der gemeinsamen Wohnung auf seine Partnerin eingestochen haben, nachdem die 57-Jährige ihm gesagt hatte, dass sie sich von ihm trennen wolle. Der Mann hatte am ersten Prozesstag am Landgericht Hannover schluchzend eingeräumt, dass er sich an die Messerattacke nicht erinnern könne.

Die Staatsanwaltschaft plädierte nach Angaben einer Gerichtssprecherin für eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidigung wertete die Attacke dagegen als Totschlag - es habe sich um eine Affekttat gehandelt.

Nach den tödlichen Stichen hatte der in Deutschland aufgewachsene Türke selbst die Polizei gerufen und gesagt, dass er seine Frau verletzt habe. Als die Beamten eintrafen, soll der stark betrunkene Mann einen der Polizisten mit dem Messer attackiert haben. Der Stich prallte an dessen Schutzweste ab. Diese Tat wertete die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord, die Verteidigung als versuchte gefährliche Körperverletzung.