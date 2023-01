Moped stößt mit Auto zusammen: 69-Jähriger schwer verletzt

Jerichow - Ein 69 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Jerichow im Landkreis Jerichower Land schwer verletzt worden. Der 69-Jährige habe an einer Kreuzung das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 43-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Mann musste daraufhin am Sonntagmittag mit einer schweren Verletzung am Unterschenkel in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.