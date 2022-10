Osnabrück - Bei der Explosion eines Sicherungskastens in einem Unternehmen in Werlte im Landkreis Emsland haben sich zwei Mitarbeiter verletzt. Ein Verletzter schwebt in Lebensgefahr und wurde am Dienstag in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Ein Kollege sei leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall in der Firma für Maschinen- und Anlagenbau war zunächst unklar.