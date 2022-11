Mit Tempo 254 durch 100er-Zone: Raser auf A4 geblitzt

Gotha - Auf der Autobahn 4 sind zwei Raser mit 221 und 254 Stundenkilometer in einer 100er-Zone geblitzt worden. Die beiden Fahrer waren am Sonntag in Höhe des Parkplatzes Drei Gleichen von einem mobil aufgebauten Blitzer registriert worden, wie die Autobahnpolizei Hermsdorf mitteilte. Demnach werden die beiden Fahrzeugführer nun ermittelt und es wird geprüft, ob sie neben einer Ordnungswidrigkeit auch ein Strafverfahren erwartet.

Allein am Sonntag wurden 274 Geschwindigkeitsverstöße in Höhe des Parkplatzes Drei Gleichen gemessen. 34 Fahrzeugführer müssen laut Pressesprecher der Autobahnpolizei Hermsdorf nun mit einem Fahrverbot rechnen.