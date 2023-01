Berlin - Ein 19-Jähriger ist auf der Autobahn mit 185 km/h statt der erlaubten 80 km/h gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel Beamten am späten Samstagabend auf der A113 bei Adlershof ein Autofahrer auf, der deutlich zu schnell fuhr. An der Anschlussstelle Grenzallee (Berlin-Neukölln) stoppten sie den Raser. Als sie den Mann konfrontierten, gab dieser der Polizei zufolge an, es „nicht gemerkt zu haben“. Den 19-Jährigen, der erst seit gut vier Monaten einen Führerschein hat, erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 800 Euro.