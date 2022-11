Ministerium prüft Wegfall der Corona-Isolationspflicht

Eine Frau in Isolation nach einem positiven Corona-PCR-Test.

Erfurt - Nach der Entscheidung von vier Bundesländern zur Abschaffung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte prüft auch Thüringen deren Wegfall. Die Bewertung der Sachlage innerhalb des Ministeriums laufe noch, sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag. Eine Entscheidung über den Wegfall oder die Beibehaltung werde voraussichtlich am kommenden Montag fallen. Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben sich darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. Dort sollen nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums vom Freitag „zeitnah“ neue Regelungen in Kraft treten.

Das Thüringer Gesundheitsministerium hatte gerade erst die Verlängerung der aktuell geltenden Corona-Landesregelungen bis zum 23. Dezember verkündet. Dort ist bislang die Absonderungspflicht für Infizierte geregelt. Diese kann frühestens fünf Tage nach dem ersten positiven Test enden - vorausgesetzt, die Infizierten sind mindestens 48 Stunden lang symptomfrei.