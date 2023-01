Immobilienbesitzer Ministerin: Kein Eigentümer entgeht der Grundsteuererklärung

Zum Fristende am 31. Januar werden in Thüringen Tausende Grundsteuererklärungen fehlen. Finanzministerin Taubert rechnet trotzdem mit einer guten Quote. Über Bußgelder für Säumige wird gestritten.