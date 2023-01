Potsdam - Anlässlich der Ernährungsmesse Grüne Woche in Berlin hat Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) erneut für regionale Lebensmittel geworben. „Die Verbraucher haben auch eine Verantwortung: Ob sie in die unterste Regalreihe mit den billigsten Produkten greifen oder mit dem Kauf von regionalen Lebensmitteln dazu beitragen, Arbeitsplätze in Brandenburg zu erhalten“, sagte Vogel am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Landtags in Potsdam.

Große Probleme hätten nicht nur die heimischen Landwirte, wenn die Verbraucher wegen der hohen Inflation sparten und weniger regionale Produkte kauften, sagte Vogel. Er verwies auf die Kampagne „Regionale Lebensmittel einkaufen - jetzt erst recht!“ von Brandenburger Unternehmen der Ernährungswirtschaft. Wichtig sei, dass auf der Grünen Woche die Betreiber großer Lebensmittelketten durch die Brandenburghalle geführt würden und dort Lieferverträge mit den regionalen Erzeugern abschlössen. „Es geht für die Landwirte darum, dass ihre Produkte in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels landen“, sagte Vogel.