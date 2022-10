Mildes Wochenende in Thüringen

Erfurt - Nach vereinzelten Regenschauern am Morgen erwartet die Menschen in Thüringen ein mildes und meist trockenes Wochenende. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 17 und 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Sonntag startet nach der Prognose der DWD-Wetterexperten mit wenigen Wolken und viel Sonnenschein. Bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad - im Bergland 13 bis 17 Grad - soll es erst wieder am Sonntagabend regnen.