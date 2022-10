Mildes Herbstwetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich auf eine milde Herbstwoche freuen. Es sei mit ruhigem Wetter und angenehmen Temperaturen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Demnach bleibt es am Vormittag zunächst noch bewölkt, im Laufe des Tages kommt es dann aber zunehmend zu Auflockerungen und Sonnenschein. Auch am Mittwoch und am Donnerstag wird viel Sonne erwartet. Die Temperaturen steigen dabei bis zu 22 Grad an.